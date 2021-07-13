В Рязани полицейские изъяли у 37-летней женщины почти 100 граммов героина
Злоумышленницу задержали оперативники на улице Окский проезд.
В Рязани полицейские изъяли у 37-летней женщины почти 100 граммов героина. Об этом сообщает региональное управление
Злоумышленницу задержали оперативники на улице Окский проезд. В ходе личного досмотра у нее изъяли более 98 граммов героина. Наркотик был расфасован в свертки и предназначался для сбыта через закладки.
Полицейские установили, что женщина работала на нелегальный интернет-магазин и получила заказ на распространение этой партии наркотического средства.
В отношении рязанки возбуждено уголовное дело.