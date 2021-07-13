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В России предложили увеличить отпуск некурящим работникам
Ежегодный отпуск предложили увеличить на десять дней. По мнению автора идеи, это также поможет мотивировать курящих работников отказаться от пагубной привычки.

В России предложили увеличить отпуск некурящим работникам. Соответствующее письмо член общественной палаты Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Сотрудники, имеющие пагубную привычку, тратят на перерыв до 60 минут в сутки или около 20 рабочих дней в год. По мнению Султана Хамзаева, из-за этого работодатель и государство несут дополнительные издержки.

В связи с этим он предложил увеличить ежегодный отпуск некурящим россиянам на десять дней. К тому же, это будет мотивировать курящих работников отказаться от вредной привычки, считает Хамзаев.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в трудовой кодекс России права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в письме.