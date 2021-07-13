В Касимове подросток на мотоцикле без «прав» устроил ДТП
17-летний местный житель на мотоцикле «Планета-4» без «прав» столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, которым управляла 47-летняя женщина. После этого он врезался в припаркованный Niva Chevrolet.
В понедельник, 12 июля, в Касимове 17-летний подросток устроил ДТП. Об этом сообщила
17-летний местный житель на мотоцикле «Планета-4» без «прав» столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, которым управляла 47-летняя женщина. После этого он врезался в припаркованный Niva Chevrolet.
Мотоциклиста госпитализировали с травмами.