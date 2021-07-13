В Горроще без горячей воды на две недели останутся 16 улиц. Об этом сообщает пресс-служба
Горячего водоснабжения не будет с 14 по 27 июля. В зону отключения попали следующие адреса:
— улица Семена Середы, дом №14 (детский сад №109), дома №№23/27, 28/29, 29;
— улица Гагарина, дом №16 (детский сад №123), дома №№11, 32;
— улица Дзержинского, дом №71 (школа №3), дома №№27, 33, 56/11, 59, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3, 62 корпус 1, 67а, 69;
— улица Ленинского Комсомола, дом №13 (школа №44), дома №№1, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 6 корпус 1, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40;
— улица 1-й Осенний переулок, дома №№1, 4;
— улица 1-й проезд Гагарина, дом №12;
— улица 1-я Линия, дома №№28а, 30, 30А;
— улица 4-я Линия, дом №34;
— улица 6-я Линия, дома №№18, 20;
— улица 2-я Железнодорожная, дома №12, 30, 32, 34, 38, 38/1;
— улица Пушкина, дома №№38, 39 корпус 1, 40, 42, 43, 46, 48, 50/39;
— улица Стройкова, дома №№7, 11, 25, 30;
— улица Татарская, дома №№7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 14, 17, 33, 37;
— ул. Типанова, дома №№16, 16 корпус 1, 17, 21, 22;
— ул. Чернобаевская, дом №17;
— ул. Шевченко, дома №3, 10/23, 21/25.
Это связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.