В Горроще без горячей воды на две недели останутся 16 улиц

Горячего водоснабжения не будет с 14 по 27 июля.

В Горроще без горячей воды на две недели останутся 16 улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии .

Горячего водоснабжения не будет с 14 по 27 июля. В зону отключения попали следующие адреса:

— улица Семена Середы, дом №14 (детский сад №109), дома №№23/27, 28/29, 29;

— улица Гагарина, дом №16 (детский сад №123), дома №№11, 32;

— улица Дзержинского, дом №71 (школа №3), дома №№27, 33, 56/11, 59, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3, 62 корпус 1, 67а, 69;

— улица Ленинского Комсомола, дом №13 (школа №44), дома №№1, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 6 корпус 1, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40;

— улица 1-й Осенний переулок, дома №№1, 4;

— улица 1-й проезд Гагарина, дом №12;

— улица 1-я Линия, дома №№28а, 30, 30А;

— улица 4-я Линия, дом №34;

— улица 6-я Линия, дома №№18, 20;

— улица 2-я Железнодорожная, дома №12, 30, 32, 34, 38, 38/1;

— улица Пушкина, дома №№38, 39 корпус 1, 40, 42, 43, 46, 48, 50/39;

— улица Стройкова, дома №№7, 11, 25, 30;

— улица Татарская, дома №№7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 14, 17, 33, 37;

— ул. Типанова, дома №№16, 16 корпус 1, 17, 21, 22;

— ул. Чернобаевская, дом №17;

— ул. Шевченко, дома №3, 10/23, 21/25.

Это связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.