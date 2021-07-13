В Геленджике при взрыве газа в гостинице погиб один человек

Еще три человека получили ранения.

В Геленджике при взрыве газа в гостинице погиб один человек. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло в частной гостинице курортного города по улице Советская. По предварительным данным МЧС, взрыв газа произошел на кухне.

«Под завалами может находиться женщина. Еще три человека пострадали и один погиб. Предварительно, взрыв произошел на кухне», — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, в результате происшествия выбило стекла и «внутренние конструкции» на первом этаже. От взрыва фрагменты здания разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Эвакуировали 50 человек.