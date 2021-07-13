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В центре Рязани поймали мотоциклиста, лишенного прав
Нарушителя заметили патрульные полицейские недалеко от площади Победы. Их внимание привлек государственный регистрационный номер мотоцикла, который был замазан краской и находился под задним крылом.

В центре Рязани поймали мотоциклиста, лишенного прав. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает региональное управление МВД.

Нарушителя заметили патрульные полицейские недалеко от площади Победы. Их внимание привлек государственный регистрационный номер мотоцикла, который был замазан краской и находился под задним крылом. Во время проверки документов правоохранители выяснили, что у 37-летнего рязанца отсутствует водительское удостоверение — мотоциклиста лишили права управления транспортными средствами.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. Рязанцу грозит штраф до 30 тысяч рублей. Также оформлен протокол об отстранении от управления транспортным средством.