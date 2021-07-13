Умер пострадавший на пожаре в Полянах

22 июня в селе Поляны произошел пожар на складе производственного предприятия. Тогда рабочий и получил ожоги, а затем был доставлен в областной центр.

В Рязанской областной клинической больнице скончался пациент 1990 года рождения, поступивший почти три недели назад после пожара в селе Поляны. Его состояние оценивалось как тяжелое. Об этом сообщил источник в лечебном учреждении.

Напомним, 22 июня в селе Поляны произошел пожар на складе производственного предприятия. Тогда рабочий и получил ожоги, а затем был доставлен в областной центр.