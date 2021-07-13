Светлана Коновалова поблагодарила рязанцев за массовую поддержку

Девушка в течение дня отвечает на десятки звонков и сообщений в социальных сетях. Звонят и пишут как знакомые, так и простые рязанцы, узнавшие о случившемся из интернета.

Паралимпийская чемпионка Светлана Коновалова, которую не хотели пускать в коляске в один из бутиков торгового центра «Премьер», рассказала, что в течение дня отвечает на десятки звонков и сообщений в социальных сетях. Звонят и пишут как знакомые, так и простые рязанцы, узнавшие о случившемся из интернета.

«Ну конечно, все мне говорят, что меня поддерживают, что так вести себя нельзя, как повели работники торговли. Большое всем спасибо!», — поблагодарила девушка.

Правда, никто из работников торговли и представителей торгового центра, где произошел неприятный инцидент, по словам чемпионки, с ней так и не связался.

Светлане Коноваловой 31 год, она родилась в рязанском районном центре Шилово и воспитывалась в детском доме, на Паралимпиаде в 2014 году выиграла две золотых, две серебряных и одну бронзовую медали, соревнуясь в лыжных гонках и биатлоне сидя.