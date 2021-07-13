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Рязанский омбудсмен прокомментировала скандал в ТРЦ с паралимпийской чемпионкой
«Там нужно провести также правовой ликбез для сотрудников и для всего торгового центра. Потому что многие люди не понимают законодательство и конвенцию по правам инвалидов. Нужно одновременно и проверять, и освещать», — заключила Наталья Епихина.

Уполномоченный по делам человека в Рязанской области Наталья Епихина прокомментировала корреспонденту РЗН. инфо скандал в ТЦ «Премьер» с паралимпийской чемпионкой. По ее словам, вместе с депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Красовым будет проведена проверка. «Там нужно провести также правовой ликбез для сотрудников и для всего торгового центра. Потому что многие люди не понимают законодательство и конвенцию по правам инвалидов. Нужно одновременно и проверять, и освещать», — заключила Наталья Епихина.

Напомним, что во вторник, 13 июля, рязанскую участницу паралимпиады Светлану Коновалову отказались пускать в бутик в ТЦ «Премьер» из-за коляски.