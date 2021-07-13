В центре Рязани сбили женщину
ДТП произошло примерно в 7:35 у дома №59 по улице Грибоедова. 63-летняя рязанка на Lada Kalina сбила 33-летнюю местную жительницу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В понедельник, 12 июля, на улице Грибоедова в Рязани сбили женщину. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 7:35 у дома №59 по улице Грибоедова. 63-летняя рязанка на Lada Kalina сбила 33-летнюю местную жительницу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход получила травмы. Ей оказали медпомощь.
Обстоятельства ДТП уточняются.