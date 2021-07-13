Рязанская НПК организовала производственную практику для студентов ведущих вузов России

На сегодняшний день практику проходит 40 студентов из ведущих инженерно-технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя и Рязани.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания приняла на производственную практику 40 студентов из ведущих инженерно-технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя и Рязани.

К каждому студенты прикреплен опытный работник. В течение практики будущих технологов, механиков, энергетиков и лаборантов РНПК знакомят с производством крупнейшего актива нефтеперерабатывающей компании, помогают в закреплении теоретических знаний и готовят молодежь к самостоятельной работе.

Производственная практика — один из инструментов подготовки кадрового резерва, реализуемый в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Ежегодно после производственной практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Рязанская НПК сотрудничает с десятью вузами страны и четырьмя учебными заведениями профессионального образования региона. В 2021 году на производственной практике побывали 55 студентов ведущих инженерно-технических вузов России, на преддипломной — 15.

Ежегодно рязанская нефтеперерабатывающая компания выделяет образовательным партнерам средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретает компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование. Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя молодежи получать нефтехимическое образование, а далее и гарантированное трудоустройство на заводе, не выезжая из региона. Образовательный проект реализуется на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Ежегодно кафедра выпускает 20 и более человек, большинство из которых трудоустраиваются на завод. В 2021 году вуз закончили 9 студентов-бакалавров, четверо из них — с красным дипломом, 25 заочников.