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Рязанка с мужем отправилась в Тамбов и чуть не умерла после застолья
У всех участников застолья ухудшилось самочувствие и они вызвали скорую. Спасти всех врачам не удалось.

Рязанка находится в реанимации после застолья в Тамбовской области, где погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Тамбовской области. 9 июля к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и супруги из Рязани. Во время застолья они употребляли спиртные напитки, привезенные одним из гостей. На следующий день у всех участников застолья ухудшилось самочувствие и они вызвали скорую. Спасти всех врачам не удалось. 41-летний мужчина скончался в машине скорой по пути в больницу. По предварительным данным, именно он перед поездкой приобрел несколько 5-литровых канистр с алкоголем у своего знакомого. Позже в больнице скончалась хозяйка дома и 36-летняя женщина. Корреспонденту РЗН. инфо в пресс-службе рассказали, что среди двух гостей, которых госпитализировали, есть 60-летняя рязанка. Женщина находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что ее муж не пострадал. У всех пострадавших врачи диагностировали отравление метиловым спиртом. ледователи изъяли все привезенные канистры со спиртосодержащей жидкостью. Их содержимое направили на исследование.