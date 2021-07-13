Российских врачей уличили в подделке сертификатов о вакцинации

Поддельные документы приобрели 12 работников одного из предприятий. Следователи проводят проверку.

В Брянске медперсонал одной из больниц изготавливал поддельные сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает областное УМВД .

По данным ведомства, трое врачей вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о прививках за денежные вознаграждения. Поддельные документы приобрели 12 работников одного из брянских предприятий.

По данному факту проводится проверка. К ответственности привлекут не только врачей, но и граждан, которые обратились за незаконными услугами.