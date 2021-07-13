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Россиянам рассказали, в каком случае могут дать медотвод от вакцинации от COVID-19
Ими являются люди групп риска, а также те, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии. Но в большинстве случаев на медотвод рассчитывать не стоит.

Россиянам рассказали, в каком случае они могут получить медвотод от вакцинации от COVID-19. Слова врача-вирусолога Евгения Тимакова приводит ТАСС.

По словам эксперта, медотвод против коронавирусной инфекции могут получить люди из групп риска в период обострения заболевания, а также те, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии. К этому могут относиться как ОРВИ, так и повышенное артериальное давление и уровень сахара в крови.

«Для групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания, при стабильном состоянии. Для этого человек консультируется по своему заболеванию у узкого специалиста, он узнает, как готовиться к прививке, нужно ли сдавать какие-то анализы, и, соответственно, получает или разрешение на вакцинацию, или отвод от вакцинации на какой-то срок. Временный медотвод также может дать врач терапевт при вакцинации, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья — это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях», — сказал эксперт.

Врач отметил, что в большинстве случаев на получение медотвода рассчитывать не стоит, так как вакцинация показана при совершенно всех заболеваниях, даже при онкологии.