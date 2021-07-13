Россиянам назвали географические основания медотвода от прививки против COVID-19

В основном это сезон поллинозов, который проходит в данный момент — люди реагируют на пыльцу, злаковые и сорные травы.

Географическое положение может стать причиной для медотвода от прививки против «ковида». Соответствующее заявление сделал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет «Лента.ру».

По словам специалиста, в основном это сезон поллинозов, который проходит в данный момент — люди реагируют на пыльцу, злаковые и сорные травы. Цветение начинается и заканчивается в разных регионах в разное время — это зависит от местоположения региона, а потому это может стать географическим основанием для медотвода.

«На юге, например во всю цветет амброзия. И когда у человека острая аллергическая реакция, мы ему прививку не делаем — медотвод дается на две-четыре недели», — сказал специалист.