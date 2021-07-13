Любимов поручил депутатам проконтролировать ремонт в парках и пообещал лично проверить

Любимов отметил, что сроки исполнения контрактов сдвинулись на несколько месяцев в разгар строительного сезона, поэтому упущенные сроки могут привести к большим проблемам.

Во вторник, 13 июля, на заседании регионального правительства Николай Любимов прокомментировал ситуацию со срывом сроков благоустройства городских парков, скверов, дворов и детских площадок. По словам губернатора, с 15 по 24 июля в Рязани планируется завершить работы в парке Советско-польского братства по оружию, Верхнем городском парке и ЦПКиО. Любимов отметил, что сроки исполнения контрактов сдвинулись на несколько месяцев в разгар строительного сезона, поэтому упущенные сроки могут привести к большим проблемам. «Ситуация — просто недопустимая. Сейчас самый разгар строительного сезона. Упущенные сроки могут привести к большим проблемам. Люди все это видят и потом абсолютно справедливо будут требовать с нас за невыполнение работ», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что в регионе действует депутатский контроль, который должен в течении 10 дней совместно с представителями муниципалитетов проехать по округам, зафиксировать замечания горожан, побывать на местах, сделать выводы и доложить о них лично ему. Любимов пообещал, что лично приедет на объекты и посмотрит конечный результат. «За строительный сезон все, что намечено по благоустройству, должно быть сделано. В срок и с хорошим качеством, — подчеркнул Николай Любимов. — Никакие оправдания не принимаются. Сам приеду на эти объекты и проверю — все ли сделано, как сделано и уложились ли в сроки, которые были определены».