На въезде в Мещеру развесили объявления о поджигателе

Журналисты Рзн. инфо собрали все сведения о попытках поджога рязанских лесов с начала нынешнего сезона и реакции общественности.

У каждого въезда в мещерские леса в районе поселка Солотча и деревни Полково размещены объявления с телефонами, по которым надо звонить при обнаружении открытого огня или злоумышленника, поджигающего лес. Об этом рассказывают грибники и ягодники.

Про неизвестного «диверсанта» на велосипеде, устраивающего подпалы сухой травы и мусора, рассказывают уже не только лесники, но и чиновники областного правительства.

Журналисты Рзн. инфо собрали все сведения о попытках поджога рязанских лесов с начала нынешнего сезона и реакции общественности.