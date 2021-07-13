Минприроды: проверка нашла загрязнение в ручье Ключ у села Заборье

Минприроды возбудило административное дело в отношении юридического лица, причастного к загрязнению водоёма

Минприроды Рязанской области установило загрязнение в ручье Ключ у с. Заборье. Об этом сообщили РЗН. инфо в ведомстве.

Результаты исследования проб воды в селе Заборье показали превышения ПДК по некоторым показателям. Проверка установила, что канализацию сливали в ручей.

Минприроды возбудило административное дело в отношении юридического лица, причастного к загрязнению водоёма. Санкция предусматривает наказание в виде административного штрафа для юридических лиц в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Напомним, что 22 и 29 аккредитованная лаборатория взяла пробы воды в реке Старица. По двум заборам результат показал, что ПДК соответсвует водоему рыбохозяйственного назначения.