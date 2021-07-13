Любимов встретился с руководителем отделения посольства Беларуси в России

Участники обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества Рязанской области с республикой. Губернатор Николай Любимов отметил, что Беларусь — давний стратегический партнер Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов встретился с руководителем отделения посольства Беларуси в России в Нижнем Новгороде Владимиром Воронковичем. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во встрече поучаствовали зампред правительства Рязанской области Светлана Горячкина и министр промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев. Участники обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества Рязанской области с республикой. Губернатор Николай Любимов отметил, что Беларусь — давний стратегический партнер Рязанской области.

По его словам, она входит в первую тройку стран-контрагентов, а среди государств СНГ занимает первое место.

«В прошлом 2020 году общий объем нашей внешней торговли увеличился в сравнении с 2019 годом на 5% и составил 136 млн долларов США. Это более 11% от общего объема товарооборота области. В первом квартале 2021 года товарооборот достиг 34,9 млн. долларов, — сказал губернатор. — Наиболее крупные статьи рязанского экспорта в Беларусь — кровельные и изоляционные материалы, присадки к нефтепродуктам, изделия из черных металлов, кожа и кожевенный полуфабрикат, деревянные строительные изделия. Белорусские партнеры поставляют нам продукты питания, моющие и парфюмерно-косметические средства, бумагу и картон, электрические машины и оборудование». Губернатор отметил, что ключевой партнер региона — белорусский концерн «Белгоспищепром».

Вопросы развития сотрудничества планируется обсудить 21-23 июля в рамках бизнес-миссии Рязанской области в Республику Беларусь.

«Руководители наших государств, президент России Владимир Путин и президент республики Беларусь Александр Лукашенко, видят позитивное и объективное развитие двухстороннего сотрудничества в рамках союзного государства именно в формате взаимодействия регионов. Мы очень ценим сотрудничество с Рязанской областью. Несмотря на сложные пандемийные времена и снижение деловой активности, динамика товарооборота у нас положительная. Наши партнерские отношения будут развиваться», — сказал руководитель отделения посольства республики Беларусь в России Владимир Воронкович.

На встрече обсудили вопросы с дальнейшей деятельностью совместной рабочей группы, направленной на развитие разностороннего сотрудничества республики Беларусь и Рязанской области. Кроме того, речь шла о перспективах взаимодействия в области промышленности, АПК, аграрном образовании и других сферах. Любимов пригласил руководителя отделения посольства Беларуси в Нижнем Новгороде Владимира Воронковича, а также белорусскую делегацию на четвертый деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» и Форум древних городов, которые пройдут в регионе в сентябре этого года.