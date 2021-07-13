Каждый девятый россиянин не смог устроиться на работу из-за отсутствия прививки от COVID-19

С 10 по 12 июля Super Job провёл исследование среди 1600 респондентов по всей стране и представителей 200 столичных компаний

Каждый девятый россиянин не смог устроиться на работу из-за отсутствия прививки от COVID-19. К такому выводу пришёл сайт Super Job.

С 10 по 12 июля Super Job провёл исследование среди 1600 респондентов по всей стране и представителей 200 столичных компаний. 73% из всех опрошенных посчитали, что отсутствие прививки от коронавируса никак не влияет на трудоустройство.

Однако, каждый девятый без прививки не смог устроиться на работу. Причём мужчины встречались с «ковидной дискриминацией» на 2% чаще женщин. По словам Super Job, больше всего тех, кому наниматель отказал из-за отсутствия прививки, — в Москве (15%). В Санкт-Петербурге таковых 9%, в других регионах страны — 10%.

Результаты опроса московских компаний же показали, что «в каждой пятой организации уже есть случаи увольнения сотрудников из-за нежелания делать прививку от COVID-19. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются в торговле и сфере услуг».