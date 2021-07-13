Из-за аварии на перекрестке в центре Рязани изменилась схема движения транспорта

Перекресток на пересечении улиц Циолковского и Новой закроют до 17.00 вторника, 13 июля.

Из-за аварии на перекрестке в центре Рязани изменилась схема движения транспорта. Об этом во вторник, 13 июля, сообщила пресс-служба мэрии.

Перекресток на пересечении улиц Циолковского и Новой закроют до 17.00 вторника, 13 июля.

Автобусы №4 и №6 будут следовать по улице Есенина, а в обратном направлении — по маршруту. Схема движения автобусов №17 и №20 останется без изменений.

На месте будут проводиться ремонтные работы.