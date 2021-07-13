Еще на нескольких улицах в центре Рязани отключили воду из-за аварии

Изменилось также движение общественного транспорта. Изменения будут действовать до 20:00.

Из-за аварии на водопроводе еще на нескольких улицах Рязани отключили воду. Об этом сообщили в мэрии.

Без воды остались жители домов по адресам:

улица Циолковского, дома №№1/7, 2/6, 4, 4к.1, 3, 6, 6 к.3, 7, 10, 13, 14, 15, 15/5, 16;

улица Горького, дома №№ 1, 5 (ПЧ-2), 11, 16, 18, 18 к.1, 20 (д/с 111), 22;

улица Есенина, дома №№37/2, 43, 45, 45 к.1, 47/24, 53/13, 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71, 57 (школа 43);

улица Колхозная;

улица Маяковского (от Кохозной до Есенина);

улица Урицкого, дома №№5 корпус 1, 7, 9;

проезд Машиностроителей;

ЦТП на улице Колхозной, дом №12, улице Циолковского, дом №4, улице Урицкого, дом №5 корпус 1.

Изменилось движение общественного транспорта.

Автобусы маршрутов №№ 4, 6, 17, 20 при движении из Дашково-Песочни в сторону площади Театральной поедут по улице Есенина, в обратном направлении по улице Новой. Путь следования маршрутов коммерческих перевозчиков №№30, 32, 33, 53, 77, 96, 98 не изменится.

Изменения будут действовать до 20:00.