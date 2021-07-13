Рязанская полиция обратилась к водителям электросамокатов

Полиция обратилась к водителям электросамокатов. Сообщение опубликовано на
Водителям самокатов напомнили, что разрешается двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта: в парках, скверах, дворах и площадках, специально предназначенных для катания. Рязанцев предупредили, что на проезжую часть на самокатах выезжать запрещено, а дорогу пересечь, подчиняясь правилам для пешеходов.
В полиции объяснили, что в Рязани происходит много ДТП с участием самокатов, поскольку их водители не готовы к участию в дорожном движении, так как у них нет навыков управления транспортом, а водители автомобилей не готовы к появлению на дороге электросамокатов.
Рязанцев призвали быть осторожными.