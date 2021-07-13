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Рязанская полиция обратилась к водителям электросамокатов
Водителям самокатов напомнили, что разрешается двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта: в парках, скверах, дворах и площадках, специально предназначенных для катания.

Полиция обратилась к водителям электросамокатов. Сообщение опубликовано на сайте рязанского УМВД.

Водителям самокатов напомнили, что разрешается двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта: в парках, скверах, дворах и площадках, специально предназначенных для катания. Рязанцев предупредили, что на проезжую часть на самокатах выезжать запрещено, а дорогу пересечь, подчиняясь правилам для пешеходов.

В полиции объяснили, что в Рязани происходит много ДТП с участием самокатов, поскольку их водители не готовы к участию в дорожном движении, так как у них нет навыков управления транспортом, а водители автомобилей не готовы к появлению на дороге электросамокатов.

Рязанцев призвали быть осторожными.