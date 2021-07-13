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В Кремле задумались об ужесточении COVID-мер
Журналисты напомнили пресс-секретарю президента о решении, принятом во Франции — там ужесточили карантинные меры в стране. Пескова спросили, рассматривают ли в России подобные меры.

В Кремле задумались об ужесточении COVID-мер. Это может стать безальтернативным способом борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Журналисты напомнили пресс-секретарю президента о решении, принятом во Франции — там ужесточили карантинные меры в стране. Пескова спросили, рассматривают ли в России подобные меры.

Он ответил, что «сама логика развития ситуации говорит в пользу этих решений».

«…Естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране или регионе. К сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки», — сказал Песков. По его словам, система борьбы с вирусом, выстроенная в России, доказала свою эффективность и работоспособность.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений, о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт.