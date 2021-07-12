Рязанец проведет семь лет в колонии за изнасилование ребенка

30-летнего безработного жителя Рыбновского района признали виновным в действиях против половой неприкосновенности девятилетнего ребенка. Суд назначил рязанцу семь лет колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

Рязанец проведет семь лет в колонии за изнасилование ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В январе 2021 года безработный 30-летний житель Рыбновского района пришел в гости к своим друзьям. Там он совершил действия против половой неприкосновенности их девятилетнего ребенка. В правоохранительные органы обратились родители ребенка, которым он рассказал о случившемся.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.