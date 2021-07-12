В Спасске прокуратура через суд обязала администрацию обновить разметку на пешеходных переходах

Прокуратура Спасского района выявила нарушения в дорожной разметке на пяти улицах города и направила в суд пять административных исков к администрации.

В Спасске прокуратура через суд обязала администрацию обновить разметку на пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

Прокуратура Спасского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки было установлено, что на автодороге на улицах Ленина, Советская, Пенкина, Луначарского и Ломоносова износилась дорожная разметка на пешеходных переходах.

В целях устранения нарушений в Спасский районный суд прокуратура направила пять административных исковых заявлений к администрации. Заявления были рассмотрены и удовлетворены.