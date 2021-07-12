В Ряжском селе загорелся продуктовый магазин

О происшествии сообщили проезжавшие мимо очевидцы — они позвонили в экстренную службу.

В селе Подвислово Ряжского района загорелся продуктовый магазин. Подробности приводит ИД « Пресса ».

Происшествие случилось в субботу, 10 июля. О возгорании сообщили проезжавшие мимо очевидцы — они позвонили в экстренную службу.

Пламя ликвидировали сотрудники МЧС. Их работа была усилена из-за жаркой погоды — помимо ряжских спасателей, на месте также работали бойцы из Кораблина. Им помогали и добровольцы пожарной команды воинской части.

По факту возгорания проводится проверка. Выясняются причины пожара.