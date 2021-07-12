\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
27°
Втр, 13
29°
Срд, 14
30°
ЦБ USD 74.63 0.16 13/07
ЦБ EUR 88.61 0.47 13/07
Нал. USD 74.10 / 75.20 16:22
Нал. EUR 87.95 / 87.28 18:57
Новости
Публикации
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
5 645
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
6 585
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
3 813
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 16:21
9 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ряжском селе загорелся продуктовый магазин
О происшествии сообщили проезжавшие мимо очевидцы — они позвонили в экстренную службу.

В селе Подвислово Ряжского района загорелся продуктовый магазин. Подробности приводит ИД «Пресса».

Происшествие случилось в субботу, 10 июля. О возгорании сообщили проезжавшие мимо очевидцы — они позвонили в экстренную службу.

Пламя ликвидировали сотрудники МЧС. Их работа была усилена из-за жаркой погоды — помимо ряжских спасателей, на месте также работали бойцы из Кораблина. Им помогали и добровольцы пожарной команды воинской части.

По факту возгорания проводится проверка. Выясняются причины пожара.