В Ряжском селе загорелся продуктовый магазин
О происшествии сообщили проезжавшие мимо очевидцы — они позвонили в экстренную службу.
В селе Подвислово Ряжского района загорелся продуктовый магазин. Подробности приводит ИД «
Происшествие случилось в субботу, 10 июля. О возгорании сообщили проезжавшие мимо очевидцы — они позвонили в экстренную службу.
Пламя ликвидировали сотрудники МЧС. Их работа была усилена из-за жаркой погоды — помимо ряжских спасателей, на месте также работали бойцы из Кораблина. Им помогали и добровольцы пожарной команды воинской части.
По факту возгорания проводится проверка. Выясняются причины пожара.