В рязанскую колонию пытались пронести телефоны и игральные карты

Предметы предназначались для одного из осужденных. Он планировал их продать внутри исправительного учреждения.

Ряд запрещенных предметов обнаружили сотрудники исправительной колонии во время досмотра въезжающего автомобиля «МАЗ». Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В прицепе транспортного средства обнаружили 21 сим-карту разных сотовых операторов, 18 сотовых телефонов, 14 блоков зарядных устройств, 15 USB-кабелей и четыре колоды игральных карт. Они были спрятаны в приваренных трубах к бочкам из-под пищевых отходов.

По результатам проверки выяснилось, кому предназначались предметы. Их привезли одному из осужденных — позже он планировал их продавать внутри исправительного учреждения.

Проводится проверка.