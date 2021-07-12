В Рязанской области в ДТП пострадала 57-летняя пассажирка

Женщине оказали медицинскую помощь.

В ДТП на трассе «Рязань-Пронск-Скопин» пострадала 57-летняя пассажирка легковушки. Подробности ДТП приводит региональное управление МВД .

Авария произошла в воскресенье, 11 июля, на 17-м километре. По предварительной информации, 58-летний житель Рязанского района на «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 2120», за рулем которого был 19-летний рязанец.

Пострадала 57-летняя пассажирка «двенадцатой». Ей оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.