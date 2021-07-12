В Рязанской области от коронавируса за сутки умерли восемь человек

Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области от коронавируса за сутки умерли восемь человек. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 699 человек. Выздоровели за сутки — 110, всего — 30 637 человек. Заразились коронавирусом за сутки — 139 человек, всего — 32 586 человек.

В России за сутки зафиксировано 25 140 новых случаев заражения, всего — 5 808 473 случая. Выздоровели за сутки — 16 429 человек, всего с начала пандемии — 5 216 648. Умерли за сутки — 710 человек, всего — 143 712 человек.