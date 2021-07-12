В Рязани пропал 73-летний мужчина

Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112. В поисках нужна помощь добровольцев.

В Рязани пропал 73-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в группе «ВКонтакте».

В Рязани пропал Зайцев Александр Михайлович 1948 года рождения. 4 июля 2021 года он уехал на машине Nissan X-Trail черного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.

Особые приметы: сутулится.

Одежда: серо-синяя рубашка с коротким рукавом, темные брюки.

Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112. В поисках нужна помощь добровольцев.