В Рязани пропал 73-летний мужчина
Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112. В поисках нужна помощь добровольцев.
В Рязани пропал 73-летний мужчина. Об этом
В Рязани пропал Зайцев Александр Михайлович 1948 года рождения. 4 июля 2021 года он уехал на машине Nissan X-Trail черного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.
Особые приметы: сутулится.
Одежда: серо-синяя рубашка с коротким рукавом, темные брюки.
Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112. В поисках нужна помощь добровольцев.