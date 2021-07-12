В Рязани приступили к ремонту дорог на 36 участках

До 25 августа в Рязани отремонтируют дороги на 36 участках. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает
На сегодняшний день работы выполняются на восьми участках: Голенчинском и Касимовском шоссе, три участка на улице Новоселов, а также на улицах Ушинского, Яхонтова и Чапаева.
Автомобильные дороги во всех районах города отремонтируют четыре подрядные организации. До 25 августа приведут в порядок следующие участки:
— дорога по 1-му Индустриальному переулку;
— дорога по Зафабричной улице;
— дорога по улице Птицеводов;
— дорога по Новой улице (поселок Канищево от дома №30 по Станкозаводской улице до дома №1 В по Новой улице);
— дорога по Медицинской улице (от Октябрьской улицы до улицы Энгельса);
— дорога на Молодежной улице;
— дорога по Московскому шоссе (второстепенная дорога по бульвару Победы от Западной улицы до дома №43 по Московскому шоссе);
— дорога по улице Пирогова;
— дорога по Станкозаводской улице (от Октябрьской улицы до Магистральной улицы);
— дорога по Юбилейной улице;
— дорога по улице Быстрецкой улице (от Касимовского шоссе до Кальной улицы);
— дорога по Затинной улице (от проезда Речников до дома №36 по Затинной улице);
— дорога от Касимовского шоссе дома №13 до улицы Кальная;
— дорога по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань — Борки (у поста ГАИ, от улицы Семинарской до дома №24 А по улице Каширина; от улицы 3-и Бутырки до дома № 1 А по улице 3-и Бутырки);
— дорога от Окского шоссе до ул. Есенина (от улицы Есенина до дома №4 по Окскому проезду);
— дорога по улице Есенина (перекресток с улицей Грибоедова);
— дорога по улице Соборной (дом №38);
— дорога по улице Чапаева;
— дорога по улице Яхонтова;
— дорога по улице Урицкого (от Введенской улицы до Газетного переулка);
— дорога по Газетному переулку (от улицы Урицкого до дома №22 В по улице Ленина);
— дорога по улице Гоголя;
— дорога по улице МОГЭС (дом №30);
— дорога по улице Семена Середы (от улицы Дзержинского до дома №20 по улице Типанова; от дома №42 по улице Семена Середы до дома №47 по улице Пушкина)
— дорога по улице Льва Толстого (от дома №2 по улице Льва Толстого до улицы Чернышевского);
— дорога по улице Керамозавода (от дома №8 до дома №26; от дома №26 до дома №25);
— дорога по Колхозной улице (дом №11);
— дорога от улицы Новоселов дом №33 В до улицы Новоселов дом №33А;
— дорога от улицы Новоселов (5 микрорайон) до дома №50 корпус 2 по улица Новоселов;
— дорога по улице Ушинского (от Тепличной улицы до дома №6 по улице Ушинского; от дома №4 по улице Ушинского до улицы Попова);
— дорога от улицы Новоселов дом №58 корпус 3 до улицы Новоселов дом №50;
— дорога по улице Тимакова (от улицы Зубковой до улицы Новоселов);
— дорога по улице Есенина (от Полевой улицы до путепровода улицы Есенина с выходом на улицу Спортивную);
— дорога по улице Есенина (от путепровода улицы Есенина с выходом на улицу Спортивную до Спортивной улицы);
— дорога по улице Гагарина (до пешеходного перехода, перекресток с улицей Семашко);
— дорога по Голенчинскому шоссе (дом №35 корпус 1 по улице Баженова, разворотный круг в районе ООТ «Психбольница»).
Общая площадь работ составит порядка 113,5 м².