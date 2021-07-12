В Рязани приступили к ремонту дорог на 36 участках

Работы планируют завершить до 25 августа.

До 25 августа в Рязани отремонтируют дороги на 36 участках. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает городская администрация .

На сегодняшний день работы выполняются на восьми участках: Голенчинском и Касимовском шоссе, три участка на улице Новоселов, а также на улицах Ушинского, Яхонтова и Чапаева.

Автомобильные дороги во всех районах города отремонтируют четыре подрядные организации. До 25 августа приведут в порядок следующие участки:

— дорога по 1-му Индустриальному переулку;

— дорога по Зафабричной улице;

— дорога по улице Птицеводов;

— дорога по Новой улице (поселок Канищево от дома №30 по Станкозаводской улице до дома №1 В по Новой улице);

— дорога по Медицинской улице (от Октябрьской улицы до улицы Энгельса);

— дорога на Молодежной улице;

— дорога по Московскому шоссе (второстепенная дорога по бульвару Победы от Западной улицы до дома №43 по Московскому шоссе);

— дорога по улице Пирогова;

— дорога по Станкозаводской улице (от Октябрьской улицы до Магистральной улицы);

— дорога по Юбилейной улице;

— дорога по улице Быстрецкой улице (от Касимовского шоссе до Кальной улицы);

— дорога по Затинной улице (от проезда Речников до дома №36 по Затинной улице);

— дорога от Касимовского шоссе дома №13 до улицы Кальная;

— дорога по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань — Борки (у поста ГАИ, от улицы Семинарской до дома №24 А по улице Каширина; от улицы 3-и Бутырки до дома № 1 А по улице 3-и Бутырки);

— дорога от Окского шоссе до ул. Есенина (от улицы Есенина до дома №4 по Окскому проезду);

— дорога по улице Есенина (перекресток с улицей Грибоедова);

— дорога по улице Соборной (дом №38);

— дорога по улице Чапаева;

— дорога по улице Яхонтова;

— дорога по улице Урицкого (от Введенской улицы до Газетного переулка);

— дорога по Газетному переулку (от улицы Урицкого до дома №22 В по улице Ленина);

— дорога по улице Гоголя;

— дорога по улице МОГЭС (дом №30);

— дорога по улице Семена Середы (от улицы Дзержинского до дома №20 по улице Типанова; от дома №42 по улице Семена Середы до дома №47 по улице Пушкина)

— дорога по улице Льва Толстого (от дома №2 по улице Льва Толстого до улицы Чернышевского);

— дорога по улице Керамозавода (от дома №8 до дома №26; от дома №26 до дома №25);

— дорога по Колхозной улице (дом №11);

— дорога от улицы Новоселов дом №33 В до улицы Новоселов дом №33А;

— дорога от улицы Новоселов (5 микрорайон) до дома №50 корпус 2 по улица Новоселов;

— дорога по улице Ушинского (от Тепличной улицы до дома №6 по улице Ушинского; от дома №4 по улице Ушинского до улицы Попова);

— дорога от улицы Новоселов дом №58 корпус 3 до улицы Новоселов дом №50;

— дорога по улице Тимакова (от улицы Зубковой до улицы Новоселов);

— дорога по улице Есенина (от Полевой улицы до путепровода улицы Есенина с выходом на улицу Спортивную);

— дорога по улице Есенина (от путепровода улицы Есенина с выходом на улицу Спортивную до Спортивной улицы);

— дорога по улице Гагарина (до пешеходного перехода, перекресток с улицей Семашко);

— дорога по Голенчинскому шоссе (дом №35 корпус 1 по улице Баженова, разворотный круг в районе ООТ «Психбольница»).

Общая площадь работ составит порядка 113,5 м².