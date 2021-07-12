В Рязани оштрафовали водителя, припарковавшего на тротуаре внедорожник

Автомобиль марки Land Rover Discovery правоохранители обнаружили на тротуаре недалеко от торгового центра «Виктория Плаза». Нарушителю выписали штраф.

Рязанец припарковал внедорожник на тротуаре в центре города. Нарушение в воскресенье, 11 июля, пресекли патрульные полицейские. Подробности приводит региональное управление МВД .

Автомобиль марки Land Rover Discovery правоохранители обнаружили на тротуаре недалеко от торгового центра «Виктория Плаза». При этом знака «Парковки» на данном участке дороги не было. Проходящим по тротуару рязанцам приходилось обходить внедорожник.

Водителем транспортного средства оказался 45-летний местный житель. На него составили административный протокол и выписали штраф в размере одной тысячи рублей.