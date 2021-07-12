В Московском районе Рязани закрыли наркопритон

Неработающий 31-летний хозяин жилища ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков. Против хозяина квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

В Московском районе Рязани закрыли наркопритон. Об этом сообщила пресс-службе регионального УМВД.

Оперативникам стало известно, что несколько рязанцев, приобретающих через закладки синтетические наркотики, часто собирались в одной из квартир на улице Бирюзова. Неработающий 31-летний хозяин жилища ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков.

В ходе обыска квартиры полицейские обнаружили предметы и приспособления для употребления наркотических веществ. Во время обыска в квартире находились четыре человека. У одной из гостей сотрудники нашли сверток с наркотиком синтетического происхождения. Против девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Против хозяина квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.