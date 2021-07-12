В Госдуме призвали власти России разморозить накопительную часть пенсии

Накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году на фоне экономического кризиса. В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку до 2023 года.

В Госдуме призвали власти России разморозить накопительную часть пенсии. Слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова приводит URA.RU .

По его мнению, таким образом россияне смогут формировать соответствующие накопления.

«Я считаю, что надо размораживать накопительную часть пенсии. В принципе, нам нужно менять само законодательство о накопительной пенсии таким образом, чтобы больше стимулов было у людей формировать такие накопления. И они должны быть добровольными», — заявил URA.RU глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году на фоне экономического кризиса. В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку до 2023 года.