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В Госдуме призвали власти России разморозить накопительную часть пенсии
Накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году на фоне экономического кризиса. В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку до 2023 года.

В Госдуме призвали власти России разморозить накопительную часть пенсии. Слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова приводит URA.RU.

По его мнению, таким образом россияне смогут формировать соответствующие накопления.

«Я считаю, что надо размораживать накопительную часть пенсии. В принципе, нам нужно менять само законодательство о накопительной пенсии таким образом, чтобы больше стимулов было у людей формировать такие накопления. И они должны быть добровольными», — заявил URA.RU глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году на фоне экономического кризиса. В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку до 2023 года.