В Ермишинском районе утонул мужчина

К работам привлекались две единицы техники и пять человек дежурной смены ППС на воде Сасовского района.

В Ермишинском районе утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В понедельник, 12 июля, из Оки около Сенина Пчельника в Ермишинском районе спасатели достали тело мужчины.

К работам привлекались две единицы техники и пять человек дежурной смены ППС на воде Сасовского района.

Позже следователи сообщили подробности трагедии.

Рязанцам напомнили, что в случае трагедии на воде для вызова спасателей необходимо звонить по телефону — 01, мобильная связь — 101.