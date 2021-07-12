В Ермишинском районе утонул мужчина
К работам привлекались две единицы техники и пять человек дежурной смены ППС на воде Сасовского района.
В Ермишинском районе утонул мужчина. Об этом
В понедельник, 12 июля, из Оки около Сенина Пчельника в Ермишинском районе спасатели достали тело мужчины.
К работам привлекались две единицы техники и пять человек дежурной смены ППС на воде Сасовского района.
Позже следователи сообщили подробности трагедии.
Рязанцам напомнили, что в случае трагедии на воде для вызова спасателей необходимо звонить по телефону — 01, мобильная связь — 101.