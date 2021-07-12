Специалисты «Рязаньэнерго» готовятся к новому отопительному сезону с соблюдением графика

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в Рязанской области следующей зимой проводится ремонт 480 трансформаторных подстанций и более 2,6 тысяч километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в Рязанской области следующей зимой проводится ремонт 480 трансформаторных подстанций и более 2,6 тысяч километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

В минувшую суровую зиму электросетевой комплекс Рязанской области отработал качественно, существенно улучшив показатели по надежности энергоснабжения потребителей. Было снижено на 50,6% количество технологических нарушений в сети 0,4-110 кВ.

В нынешнем году для того, чтобы предотвратить падение на электрические провода деревьев из-за сильного ветра или обильного снегопада, будет расчищено и расширено почти 1 500 гектаров просек. К работе в осенне-зимний период уже готовится более 150 единиц спецтехники и 50 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 1,53 МВт для обеспечения резервного энергоснабжения потребителей.

«В течение года в филиале „Рязаньэнерго“ проводятся тренировки персонала по действиям при ликвидации нештатных ситуаций, отрабатываются навыки эффективного взаимодействия ГУ МЧС России по Рязанской области, органами исполнительной власти региона и муниципальных образований», — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.