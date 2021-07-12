Следователи рассказали подробности гибели мужчины в Оке в Ермишинском районе

В следкоме рассказали, что погибший — 57-летний житель Нижегородской области, который приехал отдыхать с друзьями на Оку в субботу, 10 июля.

В понедельник, 12 июля, из Оки около села Сенин Пчельник Ермишинского района подняли тело мужчины. Погибший — житель Нижегородской области. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщила следователь Сасовского межрайонного следственного отдела Екатерина Войнова.

В субботу, 10 июля, мужчина отдыхал с друзьями на берегу Оки. Компания употребляла алкоголь и купалась.

«Мужчина 1964 года утонул. Его тело подняли из реки 12 июля», — добавили в Следственном комитете.

Напомним, что к работам привлекались две единицы техники и пять человек дежурной смены ППС на воде Сасовского района.