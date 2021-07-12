Скончалась преподаватель рязанского сельхозуниверситета Любовь Крысанова

В занимаемой должности старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита женщина проработала в вузе с 1990 года.

На 56 году жизни скончалась старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита РГАТУ имени П.А. Костычева Любовь Васильевна Крысанова. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба университета .

Любовь Крысанова родилась 6 августа 1967 года в поселке Милославское Рязанской области. В 1989 году окончила экономический факультет Рязанского сельскохозяйственного института имени П.А. Костычева.

В занимаемой должности старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита женщина проработала в вузе с 1990 года.