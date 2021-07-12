Рязанский ветеринар посоветовал, как помочь домашним питомцам в жару

Ветеринар Ангелина Веселова рассказала корреспонденту РНЗ. инфо, как помочь своему питомцу в случае необходимости и в жару снизить риски для здоровья.

Как помочь своему питомцу в случае необходимости и в жару снизить риски для здоровья, корреспонденту РЗН. инфо рассказала ветеринар Ангелина Веселова.

По ее словам, у собак обязательно в свободном доступе должна быть вода. Желательно, прохладная (для этого можно положить кубики льда из морозилки в миску собаки). Нужно учитывать и время прогулки с питомцами.

«Не выводите собаку на улицу, пока солнце в зените. Это грозит солнечным ударом (самая частая жалоба в жару). Постарайтесь минимизировать ее нахождение на солнце, дома постелите в тени мокрое полотенце, чтобы ваш любимец мог охлаждаться на прохладной подстилке», — поделилась Ангелина Веселова.

Ветеринар отметила, что не стоит стричь длинношерстных собак только из личных соображений.

«Посоветуйтесь с ветеринаром, стоит ли лишать животное его шубы на время лета», — отметила специалист. — Если отправляетесь с собакой в дорогу, включите кондиционер или обеспечьте приток свежего воздуха в салон. Если кондиционера нет, положите мокрое полотенце как подстилку, держите воду в свободном для собаки доступе".

По словам Ангелины Веселовой, необходимо следить за состоянием питомца. Если животное в дороге (или на прогулке) начинает тяжело или часто дышать, вываливает язык и становится вялым, это первые признаки теплового удара. В этом случае собаку нужно отвести в тень, смочить ей голову, живот и подушечки лап водой и дать отдохнуть. По приходу домой, поставить собаку в ванну с прохладной водой.

«В легкой форме тепловой удар не страшен, но, если симптомы не проходят, как можно быстрее доставьте собаку в ветеринарную клинику. Никогда не обкладывайте животное замороженными продуктами. Это грозит точечным обморожением и новыми проблемами. Если другого варианта охладить животное нет, оберните заморозку в плотное полотенце и поочередно прикладывайте к лапам, голове и животу собаки. Не допускайте длительного контакта с холодным предметом», — подчеркнула ветеринар.

Девушка отметила, что с кошками другая история. В отличие от собак, они переносят жару намного легче. Им достаточно воды в свободном доступе и места в тени.

«Не выводите кошку на улицу, пока солнце в зените, не стригите ее (исключение составляют экзотические породы, но даже в этом случае проконсультируйтесь с ветеринаром)», — добавила она.

Специалист сообщила, что тепловой удар у кошек также возможен, но мочить их следует осторожно, используя влажное полотенце. Животное нужно накрыть им и постараться успокоить. Если симптомы (одышка, слабость, возможно, рвота) не проходят — обращаться в ближайшую клинику.

«И помните, животные могут мало есть в жару или отказываться от еды (даже на сутки или более). Это нормально. Если других симптомов недомогания нет, тревожиться не нужно», — заключила ветеринар.