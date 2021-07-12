Рязанские следователи проверят информацию о невыплате зарплаты в пекарне

Проверку проведут после размещенного ролика на YouTube-канале.

Следователи начали проверку о невыплате зарплаты в пекарне после размещенного ролика на YouTube-канале. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба ведомства .

В видео содержится обращение на имя председателя следственного комитета России о невыплате работнице пекарни «Маковка» зарплаты за три месяца. Долг предприятия составил более 90 тысяч рублей.

«Информация, изложенная в видеообращении, будет тщательно проверена, действиям владельцев и руководства пекарни — дана надлежащая правовая оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.