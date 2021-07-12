Рязанские антимонопольщики проверят цены на строительных рынках

Речь идет о ценах на бетон, кирпич, древесину и ПВХ-продукцию.

Рязанские антимонопольщики проверят цены на строительных рынках. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщается на сайте ведомства .

В частности, речь идет о ценах на бетон, кирпич, древесину и ПВХ-продукцию.

Стоимость строительных материалов решили проверить в связи с повышением цен на профильном и смежных рынках. Сотрудники ведомства, в первую очередь, проверят крупные организации и производителей материалов.

По результатам проверки УФАС примет соответствующие меры.