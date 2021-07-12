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Рязанец завоевал серебро и бронзу на чемпионате Европы по каноэ-марафону
С 8 по 11 июля 2021 года в Москве проходили чемпионат и первенство Европы по каноэ-марафону. В соревнованиях приняли участие около 300 гребцов из девяти стран — Чехии, Франции, Венгрии, Ирландии, Польши, Португалии, Румынии, России и Сербии.

С 8 по 11 июля 2021 года в Москве проходили чемпионат и первенство Европы по каноэ-марафону. В соревнованиях приняли участие около 300 гребцов из девяти стран — Чехии, Франции, Венгрии, Ирландии, Польши, Португалии, Румынии, России и Сербии.

По итогам соревнований спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Роман Ерлинеков завоевал бронзовую медаль на спринт-марафоне в каноэ-одиночке на дистанции 3,4 километров и серебряную медаль в каноэ-одиночке на дистанции 26,2 километров.

Тренируют спортсмена заслуженные тренеры России Владимир и Наталья Тебенихины.