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Рязанец украл из кафе деньги, коньяк и банку мясных консервов
Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы до шести лет.

Рязанец украл из кафе деньги, коньяк и банку мясных консервов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился владелец кафе на улице Предвокзальной и рассказал, что его обокрали. Из кафе пропали 2 500 рублей, две бутылки коньяка и банка мясных консервов.

Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили, что в помещении разбито окно, на осколках стекла были капли крови. По этим следам оперативники вычислили дом предполагаемого вора. Местные жители рассказали, что к краже мог быть причастен 27-летний рязанец. Его задержали.

Выяснилось, что накануне вечером мужчина пил алкоголь. Когда спиртное закончилось, он решил похитить его в ближайшем кафе. Железным прутом он взломал окно и забрался внутрь.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы до шести лет.