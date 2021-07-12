\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
29°
Срд, 14
30°
Чтв, 15
29°
ЦБ USD 74.63 0.16 13/07
ЦБ EUR 88.61 0.47 13/07
Нал. USD 74.10 / 75.20 16:22
Нал. EUR 87.95 / 87.28 18:57
Новости
Публикации
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
5 725
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
6 661
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
3 887
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 16:21
9 247
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец отделался предупреждением за то, что не надел маску в общественном месте в Подмосковье
На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Постановление не вступило в законную силу.

Рязанец отделался предупреждением за то, что не надел маску в общественном месте в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

В марте 2021 года житель Рязани, находясь на территории Московской области, не надел маску и перчатки, находясь в общественном месте.

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Суд назначил рязанцу наказание в виде предупреждения.

Постановление не вступило в законную силу.