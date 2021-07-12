Рязанец отделался предупреждением за то, что не надел маску в общественном месте в Подмосковье
На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Постановление не вступило в законную силу.
Рязанец отделался предупреждением за то, что не надел маску в общественном месте в Подмосковье. Об этом
В марте 2021 года житель Рязани, находясь на территории Московской области, не надел маску и перчатки, находясь в общественном месте.
На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Суд назначил рязанцу наказание в виде предупреждения.
Постановление не вступило в законную силу.