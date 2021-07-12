Рязанцы с аллергией не смогли получить медотвод от прививки против «ковида»

По словам молодых людей, участковые терапевты направляют их к более узким специалистам, а те, в свою очередь, рекомендуют обратиться в платные медицинские учреждения. В итоге справку о противопоказаниях к вакцинации никто не дает.

Рязанские студенты с тяжелой аллергической реакцией не смогли получить медотвод от прививки против «ковида». Корреспондент РЗН. инфо пообщался с рязанцами.

По словам молодых людей, участковые терапевты направляют их к более узким специалистам, а те, в свою очередь, рекомендуют обратиться в платные медицинские учреждения. В итоге справку о противопоказаниях к вакцинации никто не дает.

«Справку получить невозможно. В поликлинике сказали, что они медотводами не занимаются. Врачи узкого профиля просто отказываются предоставлять документ, просят обратиться повторно в поликлинику по месту жительства. Куда обращаться, где брать медотвод — не понятно» — говорит студентка.