\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
27°
Втр, 13
28°
Срд, 14
28°
ЦБ USD 74.63 0.16 13/07
ЦБ EUR 88.61 0.47 13/07
Нал. USD 74.20 / 74.90 16:00
Нал. EUR 88.00 / 87.28 16:18
Новости
Публикации
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
5 534
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
6 488
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
3 711
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 16:21
9 045
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы с аллергией не смогли получить медотвод от прививки против «ковида»
По словам молодых людей, участковые терапевты направляют их к более узким специалистам, а те, в свою очередь, рекомендуют обратиться в платные медицинские учреждения. В итоге справку о противопоказаниях к вакцинации никто не дает.

Рязанские студенты с тяжелой аллергической реакцией не смогли получить медотвод от прививки против «ковида». Корреспондент РЗН. инфо пообщался с рязанцами.

По словам молодых людей, участковые терапевты направляют их к более узким специалистам, а те, в свою очередь, рекомендуют обратиться в платные медицинские учреждения. В итоге справку о противопоказаниях к вакцинации никто не дает.

«Справку получить невозможно. В поликлинике сказали, что они медотводами не занимаются. Врачи узкого профиля просто отказываются предоставлять документ, просят обратиться повторно в поликлинику по месту жительства. Куда обращаться, где брать медотвод — не понятно» — говорит студентка.

Абсолютных противопоказаний к прививке немного. К ним относятся тяжелая аллергическая реакция и гиперчувствительность на компоненты ранее введенных вакцин. Об этом сообщают РБК опрошенные врачи.