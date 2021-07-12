Российские вузы получили право не допускать к работе непривитых сотрудников

Теперь руководство университетов может самостоятельно принимать меры, «необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг».

Из-за пандемии российские вузы имеют право не допускать до работы сотрудников, которые не привились от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве пояснили, что руководство университетов может самостоятельно принимать меры, «необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг».

Представители министерства считают, что университеты несут ответственность как за жизнь и здоровье учащихся при освоении ими образовательной программы, так и за нормальное самочувствие своих сотрудников.