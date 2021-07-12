Россиянам назвали сумму, которую нужно хранить дома. Об этом
Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что прежде всего надо решить для чего хранить денежные средства дома. Речь идет о некоем неприкосновенном запасе, которым можно пользоваться в экстренных случаях.
По словам экономиста, оптимальный размер домашней «заначки» должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.
«Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная-расходная часть за 3-6 месяцев», — уточнил специалист.
Также Переславский отметил, что деньги необходимо хранить в разной валюте. Таким образом сбережения будут защищены от девальвации и частично от инфляции.