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Россиянам назвали сумму, которую нужно хранить дома
По словам экономиста, оптимальный размер домашней «заначки» должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.

Россиянам назвали сумму, которую нужно хранить дома. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что прежде всего надо решить для чего хранить денежные средства дома. Речь идет о некоем неприкосновенном запасе, которым можно пользоваться в экстренных случаях.

По словам экономиста, оптимальный размер домашней «заначки» должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.

«Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная-расходная часть за 3-6 месяцев», — уточнил специалист.

Также Переславский отметил, что деньги необходимо хранить в разной валюте. Таким образом сбережения будут защищены от девальвации и частично от инфляции.