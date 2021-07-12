Россиян предупредили о «тепловом стрессе»

Ситуация будет «экстремальной и опасной». Жаркая погода будет сохраняться и ночью.

В Гидрометцентре предупредили, что в центральной России до конца недели температура приблизится или превзойдет рекордные показатели. Соответствующий прогноз в понедельник, 12 июля, дал научный руководитель Роман Вильфанд. Его слова передает « Рамблер ».

По словам синоптика, ситуация будет «экстремальной и опасной». Жаркая погода будет сохраняться и ночью.

«В центре Москвы — там, где высотные дома, которые нагреваются и принимают солнечную энергию днем и отдают ее ночью, — там минимальная температура +25 градусов. Это стресс тепловой», — добавил специалист.

Эксперт отметил. что температура нормализуется только к воскресенью. Возможны и небольшие дожди.