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Пять улиц в центре Рязани остались без света из-за аварии
Без света остались улицы Право-Лыбедская, Почтовая, Николодворянская, Ленина и Соборная.

Пять улиц в центре Рязани остались без света из-за аварии. Эту информацию в понедельник, 12 июля, РЗН. инфо подтвердили в «Рязанских Городских Распределительных Электрических Сетях».

Без света остались улицы Право-Лыбедская, Почтовая, Николодворянская, Ленина и Соборная.

Отключение произошло в понедельник, 12 июля, примерно в 12.00. Электричества не будет в ближайшие три часа.