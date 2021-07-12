Пять улиц в центре Рязани остались без света из-за аварии

Без света остались улицы Право-Лыбедская, Почтовая, Николодворянская, Ленина и Соборная.

Пять улиц в центре Рязани остались без света из-за аварии. Эту информацию в понедельник, 12 июля, РЗН. инфо подтвердили в «Рязанских Городских Распределительных Электрических Сетях».

Без света остались улицы Право-Лыбедская, Почтовая, Николодворянская, Ленина и Соборная.

Отключение произошло в понедельник, 12 июля, примерно в 12.00. Электричества не будет в ближайшие три часа.